Na Novi cesti za Opčine sta sinoči ob 20. uri trčila fiat 600 in skuter. 32-letni skuterist Ares Beorchia je utrpel hude poškodbe in je bil na kraju mrtev. Poškodovan je bil tudi voznik fiata, ki so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bili reševalci službe 118, gasilci in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Voznik avtomobila je izgubil nazdor nad vozilom, ki se je nenadno obrnilo na cestišču.