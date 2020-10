Smrt na avtocestnem priključku

Danes dopoldne se je nekaj po 12.30 zgodila hujša prometna nesreča na avtocesti med Devinom in Moščenicami v smeri proti Benetkam. Iz še nepojasnjenih vzrokov je avto zapeljal s cestišča in končal na območju pod avtocesto. Za voznika žal ni bilo pomoči, umrl je na licu mesta. Njegov sopotnik se je z lastnimi močmi izvlekel iz avtomobila in naj ne bi utrpel hujših poškodb. Na prizorišču so rešilec, gasilci, prometna policija, osebje družbe Autovie Venete. Avtocestni odsek so začasno zaprli za promet.