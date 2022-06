Smrt na železnici in prekinjen promet

Železniški promet med Tržičem in Trstom je trenutno prekinjen zaradi tragičnega dogodka, ki se je pripetil med Devinom in Štivanom. Moški se je pri Mitrejevi jami znašel na železnici, kjer ga je vlak povozil, po prvih ocenah naj bi šlo za namerno dejanje. Deželni vlak, na katerem je bilo okoli 60 potnikov, je nadaljeval pot proti Vidmu, na kraj so nato prispeli policisti in osebje železnic, ki pregledujejo območje. Priletel je tudi reševalni helikopter. Železniški promet je od 17. ure ustavljen, vlaki beležijo zamude. Gre za vlak Frecciarossa, Intercity in 19 deželnih vlakov, je sporočila družba RFI.