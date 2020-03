Smrt tovornjakarja

Okrog 21.40 se je na avtocestnem priključku med Sesljanom in Opčinami – v višini Zgonika – zgodila huda prometna nesreča. Dinamika je še neznana, nesreča pa naj bi imela smrtni izid. Po razpoložljivih informacijah naj bi življenje izgubil voznik, ki je iz še nepojasnjenih razlogov izgubil nadzor nad svojim tovornjakom: ta se je prevrnil na bok in obležal na prehitevalnem pasu. Obcestna ograja je razkosala voznikovo kabino.

Na kraj so prišli zdravstveniki, prometna policija in gasilci, saj je bilo treba tovornjak dvigniti z žerjavom. Medtem je bil cestni odsek v smeri proti Opčinam več ur zaprt, vozila so v Sesljanu preusmerjali na regionalne ceste.