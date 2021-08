Smrt v Portopiccolu

Popoldne je z Obalne ceste padel moški in pri priči umrl. Zletel naj bi kakih devetdeset metrov v globino s stene nad sesljanskim naseljem Portopiccolo. Truplo pokojnika, ki se je nahajalo v bližini gradbišča, je opazil upravitelj bara v Portopiccolu, ki je poklical policijo. Policisti so za namene preiskave okoliščin tragedije na pomoč poklicali gorske reševalce iz Trsta, ki so se z dvemi vrvmi spustili vzdolž 90-metrske stene. Posneli so nekaj fotografij in našli torbico z dokumenti ponesrečenca. Po prvih podatkih naj bi si moški verjetno vzel življenje, policija je vsekakor uvedla preiskavo, ki bo razkrila ozadje tragičnega dogodka.