Smrt v Ul. Veltro: Libera Fotija ubila partnerka

75-letnega Libera Fotija, katerega truplo, zavito v plastične vreče, so preteklega 2. novembra našli v njegovem stanovanju v Ul. Veltro pri Sv. Jakobu, je preteklega 12. oktobra ubila življenjska sopotnica, 65-letna ukrajinska državljanka Olena Leri, ki jo italijansko sodstvo zato preiskuje zaradi uboja. Lerijeva, ki se trenutno mudi v domačem mestu Čerkasy v Ukrajini, je dejanje priznala v teku dveh telefonskih pogovorov z italijanskimi preiskovalci, ki sta potekala 13. in 21. novembra, razlog za uboj pa naj bi bila Fotijeva prepoved, da se partnerka vrne v Ukrajino k hčerki.

To je, kot piše v sporočilu tržaške kvesture, rezultat preiskave, ki jo je pod koordinacijo tržaškega tožilstva pod vodstvom Carla Mastellonija vodil mobilni oddelek tržaške kvesture, potem ko so v začetku novembra odkrili Fotijevo truplo v stanovanju v Ul. Veltro 45, ki je bilo zgledno urejeno in očiščeno. Preiskovalci so ugotovili, da so drugi stanovalci 12. oktobra iz Fotijevega stanovanja slišali hrup in kričanje, potem pa nič. Prav tako so ugotovili, da je Olena Leri isti dan okoli 14. ure z letališča v Benetkah z letalom odpotovala v ukrajinsko prestolnico Kijev z vozovnico, ki jo je bila kupila preteklega 25. septembra. V Fotijevem stanovanju so forenziki odkrili sledove krvi in dognali, da je tisti dan tam prišlo do prepira med partnerjema: Lerijeva, ki je imela tudi resne zdravstvene težave, je večkrat izrazila željo, da bi zaradi tega odšla k hčerki v domači Čerkasy in tam počakala na konec bolezni, a se je Foti temu upiral. Tako je tistega 12. oktobra zjutraj prišlo do usodnega prepira, med katerim naj bi po pripovedovanju Lerijeve Foti partnerko skušal zabosti z nožem. Zato naj bi ga najprej udarila s steklenico po glavi, nato pa zadušila s pomočjo plastične vrečke in ga nato - najverjetneje po smrti - še parkrat udarila po vratu in roki, zavila v večji plastični vreči in nato še v odeje ter spravila na balkon stanovanja v upanju, da bo to upočasnilo zaudarjanje zaradi razpadanja trupla. Preiskovalci so v stanovanju našli tudi druge plastične vreče in lepilni trak, s katerim je partnerka zalepila vreče.

V nadaljevanju so s pomočjo službe italijanske policije za mednarodno sodelovanje ugotovili, da se je Olena Leri vrnila v Čerkasy. Tam so jo izsledili, kot že rečeno pa je Lerijeva v dveh telefonskih pogovorih vse priznala.