Smrti pri delu – zmanjkala sta nadzor in varnost

»Gradbeni delavci v Italiji še vedno umirajo v nesrečah tako kot pred štiridesetimi leti – usoden jim je padec z gradbenega odra, strese jih elektrika ali jih zmečka stroj. Pa čeprav so znanje in tehnologije krepko napredovali, tako da bi lahko marsikatero smrt preprečili.« Da gradbena podjetja ne vlagajo dovolj v varnost in da ostajajo predpisi večkrat samo na papirju, so prepričani predstavniki sindikatov Fillea Cgil, Filca Cisl in Feneal Uil, ki so z novinarji podali oceno današnjega stanja v gradbenem sektorju in pozneje priredili flash mob na Trgu Vittorio Veneto.

Že leta se namreč sindikati pritožujejo nad nerešenimi težavami in hudimi, smrtnimi poškodbami na tem področju, vendar zaman. Samo pred tednom dni je v Trstu roka žerjava zmečkala delavca, v Turinu je pod težo podobnega stroja življenje izgubila trojica delavcev. Kako varni smo danes na svojem delu? Po podatkih zavoda Istat se je od januarja do oktobra letos pripetilo 1017 nesreč s smrtnim izidom, 448.110 nesreč in 45.395 je bilo poklicnih patologij. »Največ nesreč se še vedno pripeti v okviru zasebnih gradbenih del oz. v sklopu oddaje naročil podizvajalcem,« je namignil Massimo Marega (Fillea Cgil), ki je z Massimom Minelom (Feneal Uil) in Giorgiom Lazzarinijem (Filca Cisl) opozoril na nezadostno usposobljenost delavcev, pomanjkanje nadzora s strani inšpektorata za delo in neenakosti v plačah, ki vplivajo na tovrstne nesreče.