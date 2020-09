V kopališču Pedočin je popoldne kopalca obšla huda slabost in je umrl. Kaže, da gre za moškega, ki je redno zahajal v omenjeno kopališče.

Prav tako je v popoldanskih urah umrl tudi 78-letni moški pri Botanjku, ki je padel s steze, medtem ko se je spuščal do morja. V obeh primerih so prihiteli reševalci službe 118, ki pa so lahko le potrdili oba primera smrti. Pri Botanjku so v reševalni akciji sodelovali tudi gasilci in gorski reševalci.