V Trstu se je zgodaj popoldne pripetila nova nesreča s smrtnim izidom. Pred trgovino z gradbenim materialom Marsich v Ul. Industria pri Sv. Jakobu je tovorno vozilo povozilo eno osebo, za katero ni bilo pomoči. Tako žrtev kot voznik tovornjaka naj bi bila stranki trgovine. Gasilci so prejeli klic ob 14.30, na prizorišču so služba 118 in policija.