V Starem pristanišču se je malo po 10. uri na območju, kjer so vlačilci, v bližini sedeža gasilcev, pripetila smrtna delovna nesreča. Delavca iz Veneta, starega okrog 60 let, je zmečkal žerjav. Gre za uslužbenca podjetja, ki je bilo zadolženo za njegovo demontažo. Na kraju so reševalci službe 118, gasilci in pripadniki sil javnega reda.

Sindikalne organizacije CGIL, CISL in UIL ter sindikat USB so za danes oklicali celodnevno stavko, ki se je začela ob 12. uri.