Smrtna nesreča v Barkovljah

V Barkovljah je danes malo pred 11. uro prišlo do smrtne prometne nesreče, v kateri je po prvih podatkih izgubila življenje 70-letna Barbara Durante, upokojena učiteljica in učiteljica sinhroniziranega plavanja. Izdihnila naj bi le nekaj minut po nesreči. Zgodilo se je v Ul. Bonafata, kamor so prispeli reševalci službe 118 z rešilnim in zdravniškim avtomobilom, gasilci ter lokalna policija.

Kaj se je dejansko zgodilo oz. dinamika nesreče še ni znana, po prvi neuradni hipotezi, ki se je pojavila, naj bi žensko povozil kombi znamke mercedes, ki je bil parkiran v omenjeni ulici. Ročna zavora naj ne bi bila zategnjena. Kasneje se je izkazalo, da je bil kombi v lasti žrtve. Potek nesreče bodo morali pristojni organi vsekakor natančneje ugotoviti. Pokojnica je bila v domačih Barkovljah zelo poznana in cenjena.