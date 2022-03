Smrtno streljanje v Colloredu pri Vidmu

Danes zjutraj so v Colloredu pri Vidmu našli mrtvega moškega, ki je podlegel strelnim ranam, žensko pa so v kritičnem stanju zaradi strelnih ran hospitalizirali v videmski bolnišnici. Oba so našli danes zjutraj v okolici Caporiacca v občini Collloredo di Monte Albano. Na kraju dogodka so karabinjerji, ki preiskujejo, kaj se je zgodilo. Po prvih še nepreverjenih podatkih naj bi moški ustrelil žensko in naj bi potem pištolo obrnil še proti sebi. Okoliščine sicer ostajajo še nejasne in so nad dogodkom karabinjerji za zdaj ohranili tajnost.