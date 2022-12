Sneg pobelil Kraško planoto (foto)

Občasno rahlo sneženje je po pričakovanjih včeraj čez dan zajelo najvišje vzhodne predele Kraške planote. Padavine so se v popoldanskih in večernih urah ob vdoru hladnega višinskega zraka, ki je ob odhodu ciklona dodatno destabiliziral ozračje, nekoliko okrepile, temperatura pa se je spuščala. V vzhodnih predelih Krasa se je tako sneg ponekod oprijemal tal in rahlo pobelil pokrajino. Ob današnjem sončnem vremenu in nizkih temperaturah je danes ponekod prava zimska idila, kar je lepo ujel v objektiv naš fotograf Damjan Balbi.

Današnje najnižje nočne temperature so bile razen ob morju povsod pod ničlo, na Kraški planoti in na Goriškem je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa povečini namerila temperature med -1 in -2 stopinjama Celzija. Ob morju je bila najnižja temperatura +3 stopinje Celzija. Piha pa šibka do zmerna burja, ki povečuje občutek mraza.

Najnižjo nočno temperaturo v deželi so namerili na Piancavallu, kjer se je živo srebro spustilo do -14,1 stopinje Celzija, v gorskem svetu pa nasploh pod -10 stopinj Celzija.

Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme. Mrzlo bo. Najvišje dnevne temperature bodo okrog 5 stopinj Celzija. Jutrišnje jutro bo marsikje še nekoliko hladnejše od današnjega. Razen ob morju se bodo temperature povsod spustile pod ledišče.

V sredo se bo pooblačilo.