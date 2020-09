Sočni in obilni grozdi nakazujejo izjemno letino

Izjemna letina, sočno grozdje, velika količina ter še večja kvaliteta. Tako bi lahko na kratko povzeli letošnjo trgatev na kmetiji Kocjančič na Dolgi kroni, ki jo upravlja Rado Kocjančič ob pomoči očeta in brata Sama. »Letina je enkratna. Količina je velika, kvaliteta visoka. Grozdne jagode so polne in sočne, mošta bo posledično veliko. Tudi raven sladkorja je dobra, skratka letos smo res zelo zadovoljni s pridelkom,« je za leseno mizo ob kleti, od koder se je valil vonj po fermentiranem moštu, razložil Kocjančič, ki stavi na biološko pridelana vina z uporabo naravnih gojil in škropil ter minimalno količino dodanih sulfitov.

»Med pandemijo, ko je bilo vse zaprto, je bilo na petih hektarjih vinograda veliko dela, a je bilo tudi časa več, saj so žal odpadli vsi sejmi in degustacije. Prodaja je upadla za 90 odstotkov, saj v glavnem zalagamo vinoteke in restavracije, ki so bile zaprte. Vsekakor nam je uspelo, da smo posadili nov vinograd, trud pa je bil vsekakor poplačan z letošnjo izjemno trgatvijo,« je pojasnil lastnik kleti in dodal, da so bile tudi vremenske razmere zelo ugodne, le padavin je bilo precej, zaradi česar je bilo nekaj oidija, posledično je bilo treba natančno slediti zorenju grozdja.