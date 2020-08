Sodelovanje v široki levosredinski koaliciji zanima tudi SSk

Sodelovanje v široki levosredinski koaliciji, ki jo snujejo za zmago na volitvah za obnovo tržaškega občinskega sveta in za izvolitev novega župana prihodnje leto, zanima tudi stranko Slovenske skupnosti (SSk). Pogovori v stranki so sicer še v teku in bodo za zavezništvo seveda potrebni nekateri pogoji, začenši z volilnim programom, ki mora odgovarjati potrebam slovenske narodne skupnosti v Italiji. Poglavitno pa je, da se Trst zdrami in pride do novega gospodarskega zagona ter da se v tem smislu ustavijo tiste sile, ki so vselej zavirale in še skušajo zavirati rast mesta.

To je ocena pokrajinskega tajnika stranke SSk Marka Pisanija, ki smo ga včeraj vprašali, kako se stranka pripravlja na volitve za obnovo občinskega sveta, ki bodo potekale prihodnje leto v Trstu, kot sicer tudi v Miljah.