Sodišče ponekod tvega paralizo

Tržaško in druga sodišča v Furlaniji - Julijski krajini v prihodnje na nekaterih področjih tvegajo paralizo, vzrok pa je pomanjkanje številnih ključnih poklicnih profilov, ki so potrebni za nemoteno delovanje upravnega stroja sodišč. Ravno zaradi pomanjkanja upravnega osebja se je kljub občutnemu skrajšanju rokov trajanja drugostopenjskih procesov povečalo število postopkov na čakanju. To je slika, ki jo kaže tržaško drugostopenjsko sodišče ob odprtju sodnega leta 2019/2020, ki ga bodo slovesno obeležili 1. februarja.

O stanju so na današnji tiskovni konferenci v tržaški sodni palači spregovorili predsednik drugostopenjskega sodišča Oliviero Drigani, njegov namestnik Igor Maria Rifiorati, vodilna funkcionarka Michela Consoli in funkcionar za statistiko Gelindo Bergagna, ob njih pa še predsednik tržaške odvetniške zbornice Alessandro Cuccagna. Po njihovih besedah v sodnih uradih v Trstu in drugih mestih v FJK primanjkuje kar okoli 50 odstotkov ključnih poklicnih profilov, ki vodijo urade, predvsem pa tehničnih profilov, ki skrbijo za upravno vodenje, pripravo razpisov in zakupov idr.. Tako npr. manjka kar 13 upravnih direktorjev na skupnih 30 mest (Trst bo med drugim v prihodnjih mesecih izgubil edinega upravnega direktorja, ki bo odšel v pokoj) ter 56 sodnih funkcionarjev na skupnih 107 mest, ki jih predvideva seznam osebja. Podobna slika je tudi na drugostopenjskem tožilstvu, pomanjkanje upravnega osebja pa vpliva tudi na potek sodnih postopkov: če se je v zadnjih desetih letih trajanje drugostopenjskih procesov občuteno skrajšalo (leta 2010 so trajali povprečno 710 dni, lani pa 406 dni), so lani beležili kar 2726 postopkov na čakanju, kar je najvišje število v zadnjih desetih letih.

Sodišče je sicer na tem, da z deželno upravo FJK sklene nov dogovor, ki bo omogočil, da bodo sodiščem dali na voljo več deželnega osebja.