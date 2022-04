Sodni epilog za streljanje v Ul. Carducci

Streljanje v Ul. Carducci, do katerega je prišlo prve dni septembra lani, je dobilo sodni epilog. Kar 12 obtožencev, vsi so kosovski državljani, ki so delali v gradbeništvu, je s tožilstvom dopoldne sklenilo sporazum o krivdi v zameno za nižjo kazen in hitrejše dokončanje postopka.

Dva obdolženca sta se zaradi poskusa umora pogodila za štiri leta, osem mesecev in 15 dni zapora. Osem obdolžencev pa bo v zaporu prestajalo dve leti in pol, bremenila jih je obtožnica sodelovanja v kaznivem dejanju povzročitve telesnih poškodb. To so sklenili na današnjem naroku, na katerem sta med drugimi sodelovala tožilka Chiara De Grassi in sodnik za predhodne obravnave Luigi Dainotti. O povrnitvi škode bodo odločali na podlagi civilnega prava pri civilnem sodišču. Sedem oškodovanih strank zastopa odvetnik Giovanni Di Lullo, obdolžence pa zastopa odvetniška pisarna Fusco iz Neaplja.