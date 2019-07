Sodobno športno središče na barkovljanskem nasipu

Na barkovljanskem nasipu bi lahko najkasneje sredi leta 2021 zaživelo sodobno rekreativno športno središče Città dello sport, ki naj bi delovalo celo leto, v njem pa naj bi bilo mogoče rekreativno prakticirati različne športe. Poleg telovadnic bi na tej ekskluzivni lokaciji ob morju uredili tudi bazen, skate park in inovativne prostore, v katerih bi se osredotočali na nove športe in nove izzive. Posebno poznost bi namenjali tudi promociji zdravega prehranjevanja.

Za ambicioznim načrtom, ki naj bi bil vreden med 25 in 30 milijonov evrov, stoji organizacija Leo Bassi Sport Management, ki jo vodi Leonardo Bassi, Tržačan po rodu, ki že 35 let živi v Trevisu. Ta je svoje pogumne načrte tržaškemu županu Robertu Dipiazzi predstavil začetek marca letos. »Ta je bil navdušen nad idejo, da bi zapuščen barkovljanski nasip preuredili v večnamensko športno središče, ki bi tržaškim in drugim ljubiteljem rekreativnega športa ponujalo nekaj unikatnega v Evropi in svetu,« nam je po telefonu povedal idejni oče projekta in razložil, kako je sploh nastala zamisel za ureditev sodobnega središča. Načrt zanj niso namreč skovali za Trst, ampak za Treviso, v katerem Leonardo Bassi živi več kot tri desetletja.