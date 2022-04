Sodra na Tržaškem (video)

Okrog 11.30 je v jugozahodnih predelih tržaške pokrajine nastal nevihtni oblak, iz katerega je padala sodra. Gre za povečano nestanovitnost ob pronicanju mrzlega zraka najprej v višinah, ob katerem nastajajo kopasti oblaki, iz njih pa posamezne plohe in nevihte. Temperatura se bo spuščala, zvečer ali ponoči bo zapihala burja.

Padavine bodo danes občasne in krajevne, njihova jakost pa bo mestoma lahko precejšnja. Nastajale bodo tudi posamezne plohe in nevihte. V popoldanskih urah bo predvidoma več suhega vremena, zvečer in ponoči pa bi lahko spet deževalo, v gorah snežilo.

Jutri bo prevladovalo suho vreme in bo za ta čas kar hladno. Občasno bo pihala šibka burja.