Šola na Legi – ruševina brez prihodnosti?

V noči med 22. in 23. septembrom 2009 je silovit požar skoraj popolnoma uničil stavbo podružnic srednjih šol Fran Levstik in Ferruccio Suppan med Križem in Nabrežino, ki je v Križu in okolici znana kot Lega. Od šole, ki je bila zgrajena leta 1894 na pobudo Lege Nazionale, so ostali le temeljni zidovi, vse ostalo – vključno s streho, ki se je z leti podrla – pa je ena sama ruševina.

Lega Nazionale je nekaj sto metrov pred nabrežinskimi »kalunami«, kjer teče meja med tržaško in goriško škofijo, ob koncu 19. stoletja tam ustanovila kamnoseško šolo; njen glavni cilj pa je bilo širjenje italijanskega jezika oz. poitalijančevanje skoraj izključno slovenskih vasi. Po prvi svetovni vojni je Lega med fašizmom in po drugi vojni vseskozi gostila državne šole.

Nestrokovno oko veleva, da bi bilo treba to, kar je ostalo od Lege, porušiti in torej zravnati z zemljo. Občina Trst, ki je lastnik stavbe (zemljišče pa je v lasti kriškega jusa), si je po požaru nadejala obnovitev nekdanje šole, a vse je ostalo pri besedah in obljubah. Rajonski svet za Zahodni Kras je že nekajkrat opozoril pristojne na občini, naj vendarle nekaj ukrenejo, njihovi odgovori pa so bili vedno zelo splošni, pravi predsednica Maja Tenze. Pred časom je padla tudi zamisel, da bi stavbo oziroma to, kar je od nje ostalo, prodali, a kdo in v kakšen namen bi kupil ruševine, katerih sama odstranitev bi stala več deset tisoč evrov. To bo treba vsekakor prej ali slej narediti, v upanju, da se bo tam rodilo nekaj novega.