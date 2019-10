Javni shod 1. novembra in poziv k bojkotu turških izdelkov v podporo Kurdom v osrčju avtonomnega kurdskega območja Rodžava sta osrednja cilja aktivistov odbora Kurdistan Trieste, ki so se zbrali pod turškim konzulatom na Velikem trgu. Tam so ob plapolanju rdečih zastav z rdečo zvezdo znotraj rumenega kroga predstavili pobude, s katerimi želijo obsoditi turško ofenzivo na severovzhodu Sirije, od koder želijo Turki pregnati kurdske borce in jih poriniti zahodno od reke Evfrat.

Dotični odbor je na srečanju spomnil, da so pretekli teden, le dva dni po turški ofenzivi, organizirali izredno srečanje, na katerem je sodelovalo skoraj 200 oseb, ki so na ta način želele izkazati solidarnost s Kurdi. »Sklenili smo, da se je treba aktivirati in pripraviti niz akcij, s katerimi bi širšo javnost ozavestili o tem, da je turško početje nesprejemljivo. Rodžava je primer dobrega sožitja med različnimi etničnimi in jezikovnimi skupinami, saj na tem območju zgledno sobivajo Turki, Arabci in Kurdi. Tudi enakost spolov je tu spoštovana,« je opozoril Dario Antonaz iz dotičnega odbora.