Šolo na Canestrinijevi ploščadi naj bi kmalu obnovili

Novi sklop del v okviru prenove stavbe na Canestrinijevi ploščadi v svetoivanskem parku, kamor bi se morala vseliti Izobraževalni zavod Jožefa Stefana in Tehniški zavod Žige Zoisa, bo izvajal konzorcij podjetja ED Impianti Costruzioni Tecnologiche iz Campoformida v Furlaniji. Zadevno pogodbo je z omenjenim konzorcijem že 2. februarja letos podpisalo t.i. Meddeželno skrbništvo za javno infrastrukturo (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche), ki je v okviru italijanskega ministrstva za infrastrukturo pristojno za tovrstna dela na območju Furlanije - Julijske krajine, Veneta in Trentinskega - Južne Tirolske. V kratkem naj bi se začela dela oz. naj bi odprli gradbišče.

Konzorcij bi se moral posvetiti ureditvi notranjih prostorov zgradbe: tako bi moral poskrbeti za prenovo napeljave in naprav, namestitev dvigala, namestitev računalniškega in telematskega omrežja ter za prenovo kletnih prostorov, kamor bi se moral preseliti arhiv, potem bi morali tudi nekoliko urediti zunanjost. Dela naj bi trajala štiri mesece oz. 120 dni, seveda če ne bo medtem prišlo do prekinitve ali ustavitve. Vendar, če ne bo zapletov, bi bila stavba lahko nared že za začetek prihodnjega šolskega leta, pravijo pri tehnični službi zavoda za decentralizacijo, kjer pa ne vedo, kdaj naj bi se dela dejansko začela oz. kdaj naj bi odprli gradbišče, čeprav bi moralo to biti že v teh dneh.