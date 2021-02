Šolo naj obnovijo, nove nočejo in tudi selitve ne

»Pozivamo vas, da se odločno zavzamete za popravilo sedanje šole Šček. Predlagamo tudi, da bi med deli čim hitreje poskrbeli za preureditev prostorov srednje šole Gruden, kjer bi naši osnovnošolci lahko dobili začasne prostore v pričakovanju dokončnega popravila stavbe OŠ Šček. Menimo, da je izredno pomembno, da se osnovna šola nahaja v Nabrežini.« Člani Jusa Nabrežina, župnije sv. Roka, Godbenega društva Nabrežina, SKD Igo Gruden in AŠD Sokol so se pisno obrnili do devinsko-nabrežinske županje Daniele Pallotta, da bi ji položili na srce usodo domačih osnovnošolcev.

V prvi razred osnovne šole sta se letos vpisala le dva učenca, so zapisali zaskrbljeni zastopniki vaških organizacij in društev, ki sledijo dogajanju v zvezi z domačo šolo Virgila Ščeka, ki se je začasno odselila v Križ. Demografski padec rojstev ni edini razlog za skromen vpis: nekatere družine so se namreč odločile za vpis v druge šole. K temu je po oceni podpisnikov botrovala selitev osnovne šole v sosednjo vas in drugo občino.