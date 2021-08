»Šolska« popravila pred začetkom pouka

Čez nekaj več kot dva tedna bo šolski zvonec znova vabil otroke in mlade k pouku. Na dolinskem koncu so se v preteklih mesecih lotili številnih obnovitvenih del, da bi mladina z novim šolskim letom lahko vstopila v urejena in ustrezno varna poslopja. Občinski odbornik za infrastrukturna dela in šolstvo Goran Čuk je nanizal številna dela, ki so se jih lotili in jih zaključili, ter tista, ki jih bo treba še uresničiti.

Po januarskih inženirskih preveritvah in analizah glede varnosti stropov v šolskih poslopjih srednje šole Simona Gregorčiča v Dolini in vrtca ter osnovnih šol Mare Samse in Ane Frank pri Domju, so februarja poskrbeli še za najnujnejša dela v eni izmed učilnic dolinske srednje šole. »Julija smo dokončali dela še v ostalih prostorih, ki so bili predmet januarske analize. Na tak način bodo omenjene šole bolj varne, saj smo skoraj v vseh učilnicah namestili neke vrste spuščen strop, ki onemogoča, da bi se omet morebiti odlepil oz. odpadel. Certificiran izvajalec je na strop namestil strukturo in panoje, ki so jih preučili raziskovalci milanske tehnične univerze Politecnico, in so jih namestili po številnih šolskih oz. drugih javnih poslopjih po Italiji,« je pojasnil in dodal, da so dela bremenila občinski proračun za slabih 100 tisoč evrov, do konca leta pa nameravajo izvesti preverjanja in analize o varnosti stropov tudi v ostalih šolskih poslopjih.