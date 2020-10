Šolski avtobus v občini Zgonik zunanjemu izvajalcu

Šolski avtobus v občini Zgonik odslej upravlja apulijsko podjetje Tundo. Storitev torej ni več v neposrednih občinskih rokah. Na novost je na zadnjem zasedanju občinskega sveta opozoril opozicijski svetnik Dimitri Žbogar (Slovenska skupnost): »Naš voznik je poznal vsako vas, hišo in otroka. Lani se je podobno zgodilo s šolsko prehrano, saj se je tudi tedaj izbralo zunanje podjetje. Postopoma občina izgublja svojo identiteto. Po kapljicah ostajamo brez vsega, kar je predstavljalo našo moč.«

Županja Monica Hrovatin je priznala, da so upravo pestili podobni dvomi: »Žal smo bili s težkim srcem primorani sprejeti to odločitev. Naš voznik se bo naslednje leto upokojil. Na začetku smo mislili, da bo do upokojitve prišlo že letos. Tvegali bi torej, da bi ostali brez šolskega avtobusa. Ko je Dežela Furlanija - Julijska krajina v zvezi s tem vprašanjem objavila razpis, smo zadevo izkoristili.« V to smer se po sili razmer odloča vse več manjših občinskih uprav, ki samostojno zelo težko krijejo čedalje višje stroške. Tudi Občina Dolina se je za šolski avtobus poslužila iste možnosti. Brez zunanje pomoči so lahko zaposlili le enega voznika, z enim samim zaposlenim pa je težko kljubovati vsem težavam, pravijo.