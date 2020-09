Šolski dan v Bazovici se je začel s protestom

Šolski dan osnovnošolcev v Bazovici se je danes začel s protestom. Starši in učenci so pred začetkom pouka hoteli tudi s krajšim protestnim shodom pred šolskim poslopjem in z dvema transparentoma opozoriti na zamude pri postavljanju montažnih učilnic. Le-te je Občina začela postavljati šele prejšnji teden, potem ko je pouk začel že 14. septembra. Kljub obljubam, da bodo vanje vstopili po referendumu, učenci še danes nimajo zagotovljenega prostora za didaktične dejavnosti. Zamude nastajajo zaradi težav s priključki in montažo drugih komponent, staršem pa je zdaj prekipelo.

Dva razreda sta bila doslej v pritličju šolske stavbe, za kar so dobili dovoljenje, trije razredi pa v prostorih Gospodarske zadruge, kjer bodo lahko samo še danes. Od jutri dalje bodo prostori vaške organizacije zasedeni, zato bosta morala četrti in peti razred v prostore nižje srednje šole Levstik na Proseku, preostali pa bodo nadaljevali dejavnosti v šolskih prostorih.

Protestnega shoda pred šolo so se danes udeležili tudi svetnika Valentina Repini in Igor Švab ter predsednica SKGZ Ksenija Dobrila. Starši so v zapisu poudarili, da so selitev na Prosek sprejeli, a začasna rešitev bo povzročila nemalo težav. »Resnično upamo, da se bodo pristojni dokončno držali zadnje obljube in se bodo otroci res vselili v montažne učilnice najkasneje do 5. oktobra. Takoj za tem, kot obljubljeno, naj stečejo popravila šole, ker je to absolutna prednost,« so že zapisali starši.