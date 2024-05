Šolski izleti v Trst vse bolj pogosti

Med najbolj priljubljenimi tržaškimi znamenitostmi, ki jih v spomladanskih mesecih obiščejo šole iz drugih mest in držav, sta nedvomno Miramarski grad s parkom in Znanstveni imaginarij. Muzej poljudne znanosti se je nekoč nahajal v Grljanu in bil naravni podaljšek po obisku Miramara, zdaj pa, odkar se je selil v Skladišče 26 v Starem pristanišču, je ena od številnih postojank, ki jih ne gre zamuditi. Na obeh lokacijah smo včeraj ob sončnem in toplem dopoldnevu srečali mlade turiste in njihove spremljevalce.

»Šolskih skupin je veliko več kot lani,« je povedala vodička po Miramarskem gradu in parku Roberta Ziani, ki skupine dijakinj in dijakov prvostopenjskih srednjih šol v glavnem spremlja »še zlasti med tednom. Grad jih očara in večina je nad obiskom navdušena. Zanima jih življenje Šarlote in Maksimiljana, njuna zgodba in navade.« Vodička vsakič priredi vsebino skupini, ki jo ima pred sabo. Ko spremlja najstnike, poskuša zgodovino kraja predstaviti v sodobni preobleki. »Zelo jih zanima, koliko je vsak predmet vreden. Danes so na primer spraševali o vrednosti Šarlotinega žezla. Odprtih ust pa ostajajo, ko stopijo v prestolno dvorano.«

Mladi so včeraj bili res navdušeni nad cesarskimi prostori. Po besedah profesorice matematike in znanosti na večstopenjski šoli Carpenedolo pri Bresci Caroline Di Nuzzo, so si kar zamislili Šarloto in Maksimiljana, »ki sta se med sabo, kot kaže, zelo spoštovala. Opaziti je strast do lepih stvari in potovanj, občuti se utrip avstro-ogrskega cesarstva. Dijaki so vsak s svojo slušalko pozorno prisluhnili zgodovini kraja.« Podajanje je bilo prilagojeno starostni skupini in primerno tudi za dijake s posebnimi potrebami, je povedala spremljevalka Nadia Zambelli ter pohvalila upravitelje parka in gradu, »kjer je vse teklo, kot po olju.«

Okrog 30 mladih iz okolice Brescie je na Tržaško prišlo že v četrtek. Tisti dan so si sicer privoščili obisk Postojnske jame, petek pa namenili fojbam in večernemu ogledu Trsta. Včeraj so pod večer odšli domov. Na vprašanje, ali so si ogledali Rižarno pri Sveti Soboti je profesorica Di Nuzzo rekla, da »za to ni bilo časa, saj so že obiskali Postojnsko jamo.«

Drugi profesor šole iz mesta Mestre Federico Cegolon je vsaj priznal, da ničesar ne ve o tem, kaj je Rižarna in dodal, da pozna le fojbe ter vprašal, ali je tudi Rižarna podobno brezno. Skupino štiridesetih dijakinj in dijakov izobraževalnega zavoda Pacinotti smo sicer prestregli v Znanstvenem imaginariju, v Trst pa so prišli na enodnevni izlet. Znanost jim je nedvomno bližja kot zgodovina severovzhodne Italije.

