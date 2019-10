Šolski obroki nič več »domači«

Otroci in šolarji, ki obiskujejo vrtec v Gabrovcu oz. Osnovno šolo v Zgoniku, so novo šolsko leto začeli z novostjo, ki ne zadeva šolskega programa pač pa prehrano. Doslej je njihove obroke kuhar pripravljal v zgoniškem šolskem poslopju, od koder so hrano dostavljali tudi malčkom iz vrtca. Z začetkom šolskega leta pa obroke za šolarje in šolarčke pripravlja podjetje Camst, ki ima enega izmed svojih operativnih sedežev na Proseški Postaji in že nekaj let dobavlja prehrano tudi osnovni šoli v Repnu.

Novica je presenetila starše, med katerimi nekateri sprva niso bili posebno zadovoljni z odločitvijo občinske uprave. Veliko staršev današnjih šolarjev in malčkov je vrtec in šolo obiskovalo v Gabrovcu, Saležu in Zgoniku ter se še spominja »domače« kuhinje, ki je bila značilna za izobraževalne ustanove v zgoniški občini.

O tem smo se pogovorili s predstavnico staršev učencev in z občinsko odbornico za šolstvo Martino Budin.