Šolski prevoz kamen spotike

Pred prazniki smo v uredništvo prejeli dopis gospe Tamare Bianchi iz Boljunca, v katerem je potožila nad pomanjkljivostmi šolskega avtobusa na dolinskem koncu. Hčerka obiskuje namreč peti razred osnovne šole Venturini v Borštu in se poslužuje šolskega avtobusa za prihod in odhod iz šole. Potem ko so nekatere šole spremenile urnik konca pouka, so nastradali učenci drugi šol, je ugotavljala, saj pred tem težav s to storitvijo, ki je plačljiva, ni bilo. Otroci četrtega in petega razreda zapustijo šolsko poslopje v Borštu ob 16. uri in morajo na šolski avtobus čakati dvajset minut. Gospa, ki zastopa skupino staršev, je sicer dodala, da je avtobus vedno v zamudi – tudi zjutraj, ker nikakor ne more spoštovati urnikov, ki jih je na začetku leta določila Občina Dolina.

O neprijetnostih je že opozorila tako ravnateljstvo kot občino in zaprosila za ureditev dodatnega šolskega prevoza, rešitve pa doslej ni bilo mogoče najti. Z občine so ji potrdili, da za dodaten avtobus nikakor ne morejo poskrbeti in da rešitev zaenkrat ni. »Pa še to – otrok med vožnjo ob povratku domov nihče ne spremlja, vozilo pa tudi ni opremljeno z varnostnimi pasovi, kar ni spodbudno, glede na tempo, ki ga vozniku narekujejo urniki.«

Ali res ni alternativ, smo preverili pri pristojnem odborniku za šolstvo in podžupanu Goranu Čuku oz. pri občinskem šolskem uradu. Čuk je pojasnil, da je usklajevanje prog in urnikov zelo zahtevno, saj Občina Dolina upravlja v tem trenutku sedem šolskih centrov.

Šolski prevoz je storitev za vse učence, je povedal Goran Čuk. »Programiranje prog mora težiti k dejstvu, da so učenci čim manj časa v vozilu, ob upoštevanju potrebe, da se zadosti čim večjemu številu vlog. Seveda ni mogoče ustreči potrebam vseh posameznikov, ker je cilj nuditi storitev vsem otrokom.«