Šolski prevoz v zunanjih rokah

Včerajšnje zasedanje devinsko-nabrežinskega občinskega sveta je bilo posvečeno v glavnem vprašanjem opozicijskih svetnikov, ki so morala zaradi pomanjkanja časa dalj časa čakati. Svetnik Igor Gabrovec (Skupaj - Insieme) je že pred meseci opozoril na vprašanje pomanjkanja šolskega avtobusa za otroke, ki obiskujejo COŠ Stanko Gruden v Šempolaju in živijo v vaseh, kjer šolske ponudbe ni. Medtem ko je zjutraj, pa čeprav zgodaj, prevoz zagotovljen, v povratno smer ga nikakor ni mogoče urediti, pa čeprav vozi v določenih dneh avtobus iz Nabrežine v Prečnik. Zakaj ne bi takrat zapeljal še do Vižovelj in pri šempolajski postaji pobral še nekaj otrok, je zanimalo svetnika.

Da je šolski prevoz osnovan na podlagi prošenj oz. izračuna kilometrov, prog in urnikov že ob začetku šolskega leta, je razložil odbornik za šolstvo Stefano Battista in koristi ga 120 otok dnevno. Šempolajska težava je v tem, da je postaja šolabusa nasproti šole, tako učiteljice kot šolski pomočniki pa si ne prevzamejo odgovornosti, da bi štiri otroke pospremili čez cesto, je pojasnil. Ena rešitev bi bila postaja na vaškem trgu, kjer bi avtobus lahko tudi obrnil, pa je ob tisti uri poln avtomobilov staršev in vaščanov, druga bi predvidevala, da bi šolabus obrnil nekje nad vasjo in se vrnil po otroke, a bi bilo znova treba zapeljati do Nabrežine za ustrzen zavoj. Rešitve tačas ni, je pojasnil odbornik in napovedal, da se bo v prihodnjih mesecih voznik šolskega avtobusa upokojil in da bo občina z novim šolskim letom storitev ponudila v zakup zunanjemu podjetju. Dežela FJK je objavila razpis, na katerega se bodo tako kot občini Zgonik in Dolina prijavili in tako morebiti dočakali še drugi, potrebni avtobus.