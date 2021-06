Šolski sindikati za spremembo protikoronskega paketa

Veter protesta je ob koncu šolskega leta zajel šolo. V različnih italijanskih mestih so danes šolski sindikati Cgil, Cisl, Uil, Snals Confsal in Anief priredili protestne shode in od italijanske vlade zahtevali vrsto sprememb paketu pomoči za odpravljanje posledic epidemije covida-19 (t.i. »Sostegni bis«), ki so ga te dni v poslanski zbornici začeli spreminjati v zakon. V Furlaniji - Julijski krajini so se protestniki dopoldne zbrali na Velikem trgu v Trstu, kjer so se predstavniki sindikatov na prefekturi sestali z vladnim komisarjem za FJK, tržaškim prefektom Valeriom Valentijem.

Vsem – so v en glas ponovili za mikrofonom – je treba zagotoviti zaslužene pravice. Za nedoločen čas – so navedli – naj se zaposli učitelje in profesorje, ki poučujejo več kot tri leta ali izpolnjujejo predvidene pogoje. Tem je treba prišteti tudi člane upravnega in drugega osebja. Kar nekaj skrbi pa povzroča tudi dovoljeno število učencev oziroma dijakov v razredu. Prag bi namreč želeli sindikati znižati na največ petnajst mladih, kar pa ne zagovarjajo le zaradi protikoronski ukrepov, temveč tudi, da bi lahko šolski mladini zagotovili boljše učne pogoje.