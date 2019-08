Šolski učbeniki povzročajo tudi glavobole

V pričakovanju začetka novega šolskega leta se tradicionalno vname poslednji boj za nakup šolskih učbenikov. Dijaki nižjih in višjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji in njihovi starši pa lahko pri tej zahtevni nalogi v Tržaškem knjižnem središču na Trgu Oberdan računajo na zanesljivo pomoč upraviteljice Ilde Košuta in uslužbenke Ivane Terčon.

Mnogi, ki so že pred časom naročili šolske knjige, se te dni kot na tekočem traku vrstijo pri njiju in sprašujejo, ali so že prišli vsi naročeni učbeniki. Tako je bilo tudi včeraj, ko sva ju s fotografom zmotila med delom. Več kupov šolskih knjig je bilo strumno razporejenih na stopnicah za pultom, druge pa so bile skrbno zložene v škatlah ob robu prostora, kjer po navadi potekajo predstavitve knjig ali druge prireditve. Ilde Košuta je razložila, da se vsako leto zglasi podobno število strank, upada na tem področju ni. Ravno tako tudi cene slovenskih učbenikov ostajajo bolj ali manj enake.

Podražijo pa se tisti, ki imajo italijanske distributerje, kot so italijanske antologije in slovnice ter učbeniki za latinščino, grščino, nemščino ali angleščino.