Šolsko leto bodo začeli v obnovljeni šoli

Po dvanajstih letih se končno uresničujejo sanje upraviteljev dveh slovenskih drugostopenjskih šol. Poslopje na Trgu Canestrini je naposled pripravljeno in bo v kratkem predano namenu. V prenovljene prostore bodo dijakinje in dijaki zavodov Jožefa Stefana in Žige Zoisa stopili že prvi dan pouka v šolskem letu 2022-2023 – na izobraževalnem zavodu bodo s poukom začeli 5. septembra, na tehniškem pa dva dni kasneje – še prej pa bodo do konca avgusta in v prvem tednu septembra potekale selitev, urejanje in čiščenje prostorov. Z ravnateljema drugostopenjskih srednjih šol smo se pogovorili o zadnji fazi del in o vzdušju, ki vlada v pričakovanju selitve.

»Poletje je letos minilo v znamenju intenzivnega dela. Bolj malo je bilo oddiha, saj si selitve in primernih prostorov za naše dejavnosti že preveč časa želimo,« je povedal ravnatelj zavoda Stefan Primož Strani, ki je redno obiskoval gradbišče, kjer so tehniki in delavci prilagajali prostore zahtevam šol. Opozoril je, da bodo dijaki prve mesece pouka sledili laboratorijskemu pouku na Vrdeljski cesti, kajti v laboratorijih na Trgu Canestrini še ni opreme.

Za šole je selitev gradiva in opreme nedvomno velik zalogaj dela. S pomočjo EDR se je v preteklih dneh že delno selilo tajništvo zavoda Žige Zoisa. »V poletnih mesecih smo vso našo opremo pregledali in jo seveda skrbno ter vešče spravljali v škatle, le-te pa oštevilčili za vsak prostor posebej,« je zahtevno delo opisala ravnateljica zavoda Maja Lapornik, ki je pri deželnem uradu naletela na veliko prizadevanje in željo, da bi se pouk letos začel v novih prostorih.

O delih, ki so v treh fazah zahtevala naložbo okrog sedem milijonov evrov, je spregovoril tudi izredni komisar Organa za deželno decentralizacijo EDR Paolo Viola.