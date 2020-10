Sončna kolesarska tura od Sesljana do Milj

Sončna in prijetno topla nedelja je kar vabila na zrak, v naravo. Združenje Città dell’olio je na ta dan po vsej Italiji priredilo sprehode med oljkami, kateremu so se pridružili tudi pri Lokalno akcijski skupini LAS Kras, ki pa so sprehod pravzaprav raje zamenjali s kolesarskim izletom. Zamisel sta prepričano podprli tudi Občina Trst, ki je poskrbela tudi za ustrezno finančno podporo, in Občina Devin-Nabrežina, sicer pa je dogodek povezal čisto vse občine, po katerih se je kolesarska nedeljska trasa vila.

Dan je bil torej idealen, kot naročen. Kakih trideset kolesarjev jo je na električnih kolesih (zaradi vladnih predpisov za zajezitev širjenja koronavirusa so morali še vsaj enkrat toliko udeležencev »pustiti« doma – kar dokazuje, da je dogodek zadel v polno, op. nov.) mahnilo na daljšo, 60-kilometrsko turo od Sesljana do Milj.

Čudovit celodnevni izlet, ki se je zaključil v popoldanskih urah, je udeležence navdušil in napojil z energijo. »Prav gotovo je bil cilj kolesarjenja zlasti spoznavanje krajevnih, v glavnem slovenskih kmetij in njihovih izvrstnih domačih proizvodov, ki jih marsikdo še vedno ne pozna,« je v imenu organizatorjev ocenil Robi Jakomin.