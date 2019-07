Soprogo pretepal pred otroki

Ob zaključku preiskave, ki jo je usklajevalo državno tožilstvo v Trstu, so policisti tržaškega mobilnega oddelka pred dnevi odvedli v pripor 41-letnega iraškega državljana, ki ima stalno bivališče v mestu in je obtožen dolgotrajnega nasilja v družini. Svojo soprogo naj bi v bistvu zasužnjil, saj je z njo dolgo ravnal nasilno, ob pretepanju ji je tudi grozil, da jo bo poslal spet nazaj v domovino, za nakupe pa ji je odmerjal minimalne vsote denarja. Doma je dejansko zavladal teror, ki so mu bili priča mladoletni otroci. Obupana ženska se je po večletnem nasilju obrnila na policijo in prijavila moža. Aprila letos je sledil prvi ukrep, prepoved približevanja, ki pa ga moški ni upošteval. Večkrat se je vrnil v družinsko stanovanje in ženi grozil s smrtjo, pretekli petek pa so ga policisti po nalogu preiskovalnega sodnika, ki je sprejel predlog tožilca, odvedli v pripor.

