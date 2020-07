SOS Carso proti smetiščem na Krasu

Facebook stran SOS Carso, ki deluje od leta 2017, ima vedno večje število privržencev. Stran je namenjena ljubiteljem Krasa, ki jim ni vseeno, da je Kras v prejšnjih desetletjih postal pravo smetišče.

O njihovem delovanju smo se pogovorili z enim od ustanoviteljev, Christianom Benchichem. Povedal nam je, da se je vse skupaj začelo februarja 2017. Ideja se je porodila trem ljudem: »Ko smo se sprehajali po Krasu, smo opazili zelo veliko krajev, ki so bili polni smeti, zato smo odločili, da je treba nekaj ukreniti glede tega.«

Takrat so ustanovili Facebook stran SOS Carso in začeli vabiti ljudi na svoje čistilne akcije. Še danes delujejo samo preko Facebook strani: »Nismo društvo,« pove Benchich, »trenutno niti ne nameravamo postati društvo, glede na to, da ne dobivamo javnih prispevkov, ki pa nas za zdaj ne zanimajo.« Poudaril je, da so apolitični: »To je nekaj, kar prihaja od navadnih ljudi.«

Njihove čistilne akcije so zelo raznolike, saj se jih vsakič udeleži različno število ljudi. »Ustvarimo dogodek na Facebooku in ljudje se nam pridružijo. Koliko ljudi pride, je vsakič različno,« nam je povedal Bencich. Rekordno število udeležencev čistilne akcije so dosegli pred dvema letoma v Bazovici, ko se je nanjo odzvala skupina dvestotih skavtov.

Ko se odpravijo na čistilno akcijo, naredijo skok v preteklost. Bencich je namreč pojasnil, da je večina odpadnih materialov, ki jih dobijo, stara vsaj 50 ali 60 let. »Takrat niso imeli takšne ekološke vesti, kot jo imamo danes,« je povedal Benchich.

Na vprašanje, ali smo se torej kot družba spremenili v boljše, odgovarja, da so se bolj kot družba v tem smislu spremenile institucije. »Nekoč so z odpadnim materialom napolnili vse doline na Krasu, da ne govorimo o tem, kaj vsega je v jamah. Danes ni več tako. Edino, kar še vedno odvržejo, je gradbeni material.«

Večkrat sodelujejo tudi z drugimi organizacijami, med katerimi so na primer skavti, v zadnjem času pa sodelujejo tudi s socialno zadrugo I Girasoli z Repna, ki se ukvarja z mladimi s posebnimi potrebami.