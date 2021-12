Španski arhitekt Consuegra predstavil načrt za Pomorski muzej

Po mesecih napovedovanj, popravkov Zavoda za varstvo kulturne dediščine FJK, zamud pri objavi razpisa za izvajalca del je bil danes končno predstavljen načrt za ureditev Pomorskega muzeja. Ta bo zrasel na tleh odsluženega Skladišča 26 v Starem pristanišču, za novi namen pa bo prostore preobrazil španski arhitekt Guillermo Vázquez Consuegra, ki se je danes v živo udeležil predstavitve projekta. Pred občinstvom, med katerim so prevladovali predvsem arhitekti in predstavniki javne uprave, je v besedi in sliki predstavil idejno rešitev, s katero je na javnem razpisu leta 2019 zmagal med 17 predlogi za ureditev območja.

Kot je danes dejal španski arhitekt, je Skladišče 26 zanj predstavljalo pravi izziv zaradi impresivne velikosti. »A ne pozabimo, da je skladišče vedno skladišče. Morali smo natančno preučiti, kako muzejsko dejavnost vključiti v kontekst nekdanjega skladišča, katerega namembnost je bila popolnoma drugačna,« je pred publiko dejal arhitekt, ki je ob koncu srečanja sodeloval tudi v javni debati, v kateri so na dan prišle tudi kritike na račun njegovega projekta. A vse kritike je izkušeni 75-letni arhitekt odbil z argumenti, da njegova vizija prenove starih objektov temelji na prepričanju, da je treba upoštevati tudi čas, v katerem živimo. To svojo tezo je potrdil tudi v krajšem pogovoru, ki smo ga opravili z arhitektom ob robu javnega srečanja.

Vaš stekleni nadzidek je element, ki moti marsikoga. Kako odgovarjate na kritike?

Prepričan sem, da se mora staro prepletati z novim v enovito podobo z nepozabno izkušnjo kontrastov horizontalnega, vertikalnega, ozkega, belega, črnega, odprtega, zaprtega. Tržaški Pomorski muzej bo zrasel na tleh odsluženih skladišč in prostore je bilo treba prilagoditi novi muzejski dejavnosti. Prepričan sem, da čez deset let nihče ne bo več dvomil v primernost steklenega nadzidka in njegov časovni izvor.