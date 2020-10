Specializirala se je v »tatinskem objemu«

Karabinjerji iz Bazovice so 9. oktobra zvečer pri Fernetičih aretirali 20-letno romunsko državljanko, ki je bila v preteklih letih protagonistka več žeparskih »podvigov«. Dekle se je peljalo v avtobusu, ki je prihajal iz Španije, ko so ga karabinjerji ustavili in pregledali potnike, pri preverjanju podatkov dvajsetletnice pa so ugotovili, da je bil septembra lani na njen račun izdan zaporni nalog tožilstva pri sodišču za mladoletne v Bologni. V obdobju, ko je bila stara od 14 do 17 let, je namreč Romunka skupaj z drugimi vrstniki okradla več ljudi v Bologni in okolici, pri čemer se je bila specializirala v t.i. »tehniki objema«: žrtvi (pretežno je šlo za starejše osebe) se je približala in prosila za informacije, potem pa jo je v zahvalo objela, telesni stik pa izkoristila, da ji je izmaknila predmete z vrednostjo. Ob neki priložnosti se je tolpa lotila tudi invalida na vozičku, ki je pri poskusu izognitve objemu tudi končal na tleh. Dekle so tudi večkrat aretirali, a se je zaradi nosečnosti vedno izognila zaporu. Tokrat pa se rešetkam ni izognila: po aretaciji so jo namreč pospremili v dom za prestajanje kazni za mladoletne v Pontremoliju v Toskani, kjer bo morala presedeti tri leta in devet mesecev.