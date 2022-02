Spet bodo cepili brez naročanja

V cepilnem centru na četrtem tržaškem pomolu bo v soboto in nedeljo cepivo spet na voljo brez predhodnega naročanja. Zdravstveno podjetje za Tržaško in Goriško ASUGI ljudi poziva, naj se zglasijo med 14. in 19. uro, cepili pa bodo do 19.30. Sprejeli bodo vse tiste, ki so dopolnili 12 let in se morajo cepiti s prvim ali ostalimi odmerki.

Preteklo nedeljo so vrata cepilnega centra že odprli tistim, ki se niso predhodno najavili. Na cepljenje se je treba odpraviti z veljavnim osebnim dokumentom in izpolnjenimi formularji.

Obrazci (tudi dvojezični) so na voljo na sledeči tej spletni povezavi.

Med osnovnim in poživitvenim cepljenjem mora preteči vsaj 120 dni, isti časovni presledek velja za tiste, ki so preboleli covid-19.