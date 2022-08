Danes zjutraj se je spet vnel močnejši požar v Devinu na območju za supermarketom Conad. Na kraju so gasilci, pripadniki civilne zaščite in gozdne policije. Priletel bo tudi helikopter. Podžupan devinsko-nabrežinske občine Mitja Petelin je na družbenih omrežjih sporočil, da so požar omejili in da je pod nadzorom. Gost oblak dima je bil zjutraj viden daleč naokrog po Krasu. Avtocestni izvoz pri Devinu so malo po 8. uri zaprli za promet, sporoča družba Autovie Venete.