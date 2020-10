Spet se spopadajo s poukom na daljavo

Dijaki in dijakinje se še niso naužili izkušenj za šolskimi klopmi, ko so si po slabih dveh mesecih spet uredili začasne postojanke v domačih dnevnih sobah ali spalnicah in razlagam profesorjev sledijo za računalniškimi zasloni. Tudi na štirih slovenskih višjih srednjih šolah na Tržaškem vrnitev k pouku na daljavo ni požela posebnega navdušenja. Ravnatelji so soglasno spomnili, da je šola mnogo več od golega posredovanja učnih vsebin in je računalniki ne morejo v celoti nadomestiti. Po sili razmer so se prilagodili novim zahtevam proti širjenju okužb z novim koronavirusom, čeprav na začetku ni bilo jasno, katera pravila bodo do 24. novembra sploh veljala. Najprej je namreč prejšnji konec tedna predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga zatrjeval, da je treba za vsaj polovico zmanjšati število dijakov v šolskih objektih. Potem pa je v nedeljo vladna uredba določila, da mora na daljavo potekati vsaj 75 odstotkov pouka.

Kako so zadostili novim ukrepom, so razložili ravnatelji Primož Strani (zavod Stefan), Eva Sancin (licej Slomšek), Maja Lapornik (zavod Zois) in Loredana Guštin (licej Prešeren).