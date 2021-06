Splendida prvič odplula iz Trsta

S pomola ob Pomorski postaji je včeraj po dolgem času ponovno krenila potniška velikanka ladjarja MSC. Ladja Splendida bo na poti do Krfa obiskala Ancono, Bari, Dubrovnik in Kotor. Tedensko potovanje bo sklenila v Trstu, od koder bo krenila vsako soboto, trinajstkrat do konca poletja.

Po dolgem obdobju izrednega stanja, ko je turizem in z njim potniške ladje, doživljal pregloboko krizo, se začenja novo poglavje. Prvo potovanje, ki ga je Splendida začela iz tržaškega pristanišča, so včeraj zabeležili s srečanjem in slovesnostjo, ki sta potekali v velikem gledališču The Strand v šestem od osemnajstih nadstropij potniške ladje.