»Splet pomaga, a stik z otroki je nezamenljiv«

Koronavirus je na področju izobraževanja otrok prinesel korenite spremembe. Šolanje na daljavo je na vseh stopnjah steklo po sili razmer. Če je v prvih dneh številne vzgojitelje in učitelje presenetilo dejstvo, da bodo morali spoznati novejše tehnologije, so spletni kanali zdaj že vsakdanji kruh.

»Ko je postalo jasno, da bo prekinitev didaktičnih dejavnosti trajala dalj časa, nam je ravnateljica svetovala, naj vzpostavimo stik s starši in se pripravimo za delo na daljavo,« je povedala Ester Derganc, vzgojiteljica v Otroškem vrtcu Ubalda Vrabca v Bazovici. Takoj se je postavilo vprašanje, kje preživljajo otroci dneve, saj nekateri starši nimajo možnosti, da bi ostali z otroki doma in morajo zato hčerke in sinove odpeljati k babicam in dedkom ali poskrbeti za drugo varstvo. Neposreden stik med urami, ki so jih v rednih razmerah preživljali v vrtcu, ostaja večkrat nemogoč. Zato se vzgojiteljice in vzgojitelji posvečajo ustvarjanju gradiva, ki ga lahko starši in vsi, ki čas preživljajo z najmlajšimi učenci, uporabijo čez dan, od jutra do večera.

»Tako majhni otroci še ne uporabljajo tehnologije. Zato smo se odločili za posredno dejavnost, ki pa kaže, da je nadvse učinkovita. Med kolegi se pogovarjamo preko aplikacije WhatsApp. Skupino smo sicer ustvarili že ob začetku leta in jo uporabljali za sporočila v rednih razmerah. Zdaj v klepetalnici delimo gradivo. Vsak izmed nas je nato povezan s predstavniki staršev, ki dnevno posredujejo družinam vsebine po elektronski pošti ali jih naloži na oblačno storitev Dropbox.«

Deljene vsebine pokrivajo vsa področja, od jutranje telovadbe do likovne in jezikovne vzgoje, matematike in predopismenjevalnih vaj. Marsikaj zanimivega se lahko izbrska na YouTubu, pa tudi na domačih policah je didaktičnega materiala veliko. Zelo priljubljeni so nasveti za izdelavo ročnih del in družabne igre. »Danes zjutraj sem pripravila recept za pripravo sup (ocvrtih kruhovih rezin), ki ga bom jutri zjutraj poslala svojim malčkom. Sama izdelam videoposnetke in jih nato pošiljam v vpogled,« je še povedala Ester in dodala, da se tudi na daljavo posvečajo jezikovni dejavnosti, saj je lahko pri najmlajših tudi kratek premor pri uporabi slovenskega jezika zelo škodljiv.

»Veliko otrok ima slovenščino doma le kot drugi jezik, zato je zelo pomembno, da ostaja tudi v tem času dejavnost nepretrgana. Zato jim posredujemo pravljice s spletne strani Narodne in študijske knjižnice, povezave na predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana in veliko drugega. Najbolj sem pozorna na to, da se vsak dan ukvarjajo s slovenskim jezikom. Tudi sama poslikam zgodbe in se posnamem, ko jih pripovedujem. Treba pa je poudariti, da je neposreden stik z otroki v vrtcu zelo pomemben in ga ni mogoče zamenjati z nobenim sredstvom na daljavo,« je zaključila Ester, ki svojim otrokom vsak teden pošlje tudi posnetek koncerta. V nedeljo je bil na vrsti mlad pianist, naslednjo nedeljo pa bo ponudila v poslušanje glasbeno pravljico Sergeja Prokofjeva Peter in volk.