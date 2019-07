Spletna platforma Občine Trst, kjer tudi občani soodločajo

Tržaška občinska uprava potuje na tirih tehnologije in spodbujanja aktivnega državljanstva. Z novodobno sodelovalno platformo, ki je od včeraj (ponedeljka) vsem občanom na razpolago na spletni strani Občine Trst, želijo namreč ovrednotiti mnenja prebivalcev mesta in okolice. Uporabnik se lahko do najmanjše podrobnosti seznani z obravnavano temo in nato posreduje svoje mnenje.

Prvi je na vrsti projekt prekvalifikacije Trga sv. Antona. Potem ko so si prebrali vse strokovne in tehnične podatke, lahko občani poglobljeno preučijo vse štiri načrte, ki si jih je za trg zamislil arhitekt Maurizio Bradaschia. Preberejo lahko posamezne opise in si lahko ogledajo računalniške upodobitve (rendering). Po natančni analizi pa lahko vse do 8. avgusta posredujejo morebitne dvome, očitke, dopolnila ali nasvete. »Ne gre pa za nikakršno anketo. Občanov ne sprašujemo, naj glasujejo za najljubši načrt. Vabimo jih, naj povedo, kako bi sami dopolnili dosedanje idej,. V bistvu jih sprašujemo, da nam pomagajo pri izboljšavi projekta,« je pojasnil tržaški občinski odbornik za splošne zadeve Lorenzo Giorgi. Podoben ponos je izrazila tudi odbornica za javna dela Elisa Lodi, saj je Trst med prvimi občinami, ki je v svoje delovanje vpel tovrstno spletno platformo.