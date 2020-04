Spletni brskalnik proti virusu

Magistrski študent podatkovnih ved in znanstvenega računalništva (DSSC) na tržaški univerzi Gabriele Sarti je v času izrednih razmer zaradi širjenja novega koronavirusa izdelal prvi semantični brskalnik, ki je popolnoma posvečen raziskovanju covida-19. S sošolcema Tommasom Rodanijem in Marcom Franzonom je v nekaj tednih spreobrnil postopek spletnega iskanja in svetovni zdravstveni stroki ponudil orodje za hitrejše in učinkovitejše iskanje gradiva v zvezi s pandemijo. 23-letni Tržačan ima za sabo že zelo zanimivo študijsko pot, pred sabo pa še obetavnejšo znanstveno kariero.

Kako se je vaša študijska pot začela?

Dokončal sem znanstveni licej Galileo Galilei v Trstu, nato pa odšel v Kanado, kjer sem izbral triletni dodiplomski študij na visoki šoli Cégep v kraju Saint-Hyacinthe v Quebecu.

Zakaj ste se nato vrnili v Trst?

Pravzaprav po naključju. Na tržaški univerzi so uvedli nov študijski program, ki ga nikjer drugod še ni. Podatkovne vede na drugih univerzah povezujejo in primerjajo s financami ter statistiko, uporabljajo pa jih predvsem pri iskanju podatkov v zavarovalniškem in drugih ekonomskih sektorjih. V Trstu pa, glede na možnosti, ki jih nudita Visoka šola za napredne študije Sissa in mednarodni center za teoretsko fiziko ICTP, jih povezujemo z raziskovanjem na znanstvenem področju. Obenem razvijamo njihovo ekonomsko uporabnost, kar nam omogoča, da se po končanem študiju podamo tako v smer znanstvenega raziskovanja kot tudi ekonomskega. Odpira nam vse mogoče poti na delovnem trgu.

Zamislili ste si semantični brskalnik Covid-19 Semantic Browser. Kaj pravzaprav je?

Semantično spletno brskanje ni zelo razširjeno, še manj pa poznano. Najbolj razširjeni brskalniki slonijo na iskanju po ključnih besedah in ponujajo vse vsebine, kjer so te ključne besede prisotne. Semantični brskalnik pa je umetna inteligenca, ki ob vnosu popolnih stavkov poišče samo tiste vsebine, ki so vezane na specifično področje, v našem primeru na covid-19. Brskalnik nam tako ne posreduje samo dokumentov, ki vsebujejo besede v stavku, ampak tudi tista besedila, v katerih so zapisane semantično sorodne besede. Na primer, če zapišemo ‘posledice na nosečnicah’, bo brskalnik poiskal tudi besedo ‘predrojstven’ oz. ‘predporoden’.

Zakaj je izdelava takega brskalnika tako pomembna v tem trenutku?

Februarja je okoli bolezni covid-19 med raziskovalci nastajalo od 30 do 40 novih študij na dan. Trenutno jih na dan nastaja več kot 120 na svetovni ravni. Zdravniki in raziskovalci, ki se posvečajo iskanju učinkovitih terapij ali cepiva proti koronavirusu, zelo verjetno iščejo informacijo o tem, kako se virus obnaša in razvija pri specifični populaciji in nimajo časa, da bi se posvetili prebiranju celotnega gradiva, ki ga znanstveniki sproti nalagajo.

Če je iskanje s semantičnim brskalnikom toliko bolj učinkovito, zakaj se ga ne poslužujemo vsi tudi pri iskanju drugih vsebin?

Ta brskalnik ima veliko prednosti, a tudi nekaj pomanjkljivosti. Prevelika natančnost pri iskanju vsebin lahko izključi veliko rezultatov, ki bi morda bili za uporabnika zanimivi. Najbolj razširjeni brskalniki uporabljajo neko vmesno različico. Google je iskanje po ključnih besedah septembra lani dopolnil z delno semantično različico.

Pandemija je svet zajela le pred kratkim. Kaj drugače raziskujete?

Ukvarjam se z umetno inteligenco v sklopu programskih in računalniških jezikov, točneje z računalniškim jezikoslovjem. Jeseni sem se mudil na praksi v Pisi, na raziskovalnem inštitutu za računalniško jezikoslovje ILC (Istituto linguistico computazionale).

Kaj načrtujete po končanem študiju?

Rad bi nadaljeval z doktoratom na tem področju, a še ne vem, kje ga bom opravil. Možnosti je več in ubral bom tisto pot, ki mi bo zagotovila najbolj kakovostno raziskovanje.

Razmišljate o raziskovalnem delu v Italiji ali tujini?

Presodil bom na podlagi ponudb, ne glede na to, ali se inštitut, za katerega bom delal, nahaja v Italiji ali tujini. V zadnjih letih se tudi v Italiji razvijajo številna središča, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco in raziskujejo zelo specifična področja, kakršno je moje. V Trstu trenutno žal ni raziskovalne skupine, ki bi se na višjem nivoju posvečala tem specifičnim vsebinam.