Spomeniško-varstvena stroka zavrnila projekt za Skladišče 26

Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki ima sedež v palači Economo na Trgu Libertà, je v ponedeljek dokončno zavrnil idejno rešitev za prenovo enega dela Skladišča 26, ki jo načrtuje arhitekturni biro španskega arhitekta Guillerma Vázqueza Consuegre. »Kratki stik« med zavodom in Občino Trst, ki je naročnica projekta, se tako nadaljuje. Na zavodu pravijo, da »idejna rešitev ni ustrezala prvotnim projektnim izhodiščem, še več, v celoti jih je presegla, zato tudi ni ustrezala strogim zahtevam zavoda glede na prvotna izhodišča.

Čeprav so projekt neuradno oz. ustno zavrnili že dvakrat, je za zavod tokratna zavrnitev s formalnega vidika prva, saj so na vmesnih sestankih samo sestavili in poslali pisna priporočila o tem, kaj je treba popraviti, da bi za zavod projekt postal sprejemljiv. Arhitekti španskega biroja so to naredili, a očitno je razkorak med tem, kako na prenovo Skladišča 26 gleda zavod in kako arhitekti, še vedno prevelik. Za strokovnjake kulturno-varstvene stroke je nesprejemljivih več elementov, v oči pa jih najbolj bode stekleni prizidek, ki naj bi po načrtih arhitektov zrasel nad zadnjim nadstropjem Skladišča 26.