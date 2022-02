Spomladi konec del in predaja prostorov

Šolsko poslopje na Trgu Canestrini, ki čaka na vselitev Izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana in Tehniškega zavoda Žige Zoisa, pridobiva dokončno obliko. Po več kot 12 letih, med katerimi je načrt prenove naletel na slabe gradbene prakse, birokratske postopke in politične zaplete, se na koncu tunela vidi luč.

»Spomladi bomo šolo predali namenu,« je dejal Alberto Gottardis, geometer civilne inženirske službe in odgovoren za gradbišče, »nato pa dodelali še zunanjost.« V torek je namreč poslopje obiskala komisija, ki je preverila stanje del in ga odobrila. Nastalo je tako okrog šestdeset sveže prebarvanih učilnic, prostori za profesorje, velika dvorana in druge sobe, ki jih šola potrebuje za nemoten potek pouka.

Do konca februarja bodo prostore opremili z napeljavami in se priključili občinski kanalizaciji, marca pa se bodo posvetili še končnim premazom. Tudi dvigalo je že na poti proti svetoivanskem parku. Sledila bo registracija napeljav in selitev oziroma postavitev šolske opreme.

Za izbiro slednje sta si sicer prizadevala tudi zavoda v domeni s pristojnimi uradi. Ravnateljstvi sicer nista pristojni za nabavo in izbiro opreme, sta pa sodelovali pri izbiri barv talnih in drugih oblog ter si prizadevata, da se vsak poseg izvaja v skladu s potrebami in značilnostmi pouka. Gottardis obljublja predajo poslopja najkasneje za veliko noč, ravnatelja Primož Strani in Maja Lapornik pa načrtujeta selitev v poletnih mesecih.