Spomnili so se Marianne in oseb, ki so umrle na delu

Pred natanko sedemnajstimi leti je v tovarni testenin Zara pri Miljah pod stiskalnico izgubila življenje delavka Marianna di Domenico. Žrtve na delu so se danes zjutraj spomnili pred vhodom v tovarno Barilla v Ulici delle saline, spominsko slovesnost so organizirali tržaška federacija stranke Stranke komunistične prenove in sindikati. Prisotni so bili tudi svojci di Domenicove. »V prvem štirimesečju letošnjega leta je v Italiji na delu izgubilo življenje že 306 delavcev. To je za skoraj 10 odstotkov več kot v enakem obdobju lani,« so dali vedeti pri stranki in opomnili na primer 63-letnega delavca, ki je pred nekaj dnevi umrl v tovarni Marcegaglia pri Ravenni. »Zahtevamo zmanjšanje delovnega urnika, višje plače ter upokojitev pri šestdesetih letih za vse delavce. Temu pokolu delavcev je treba narediti konec,« so še povedali.