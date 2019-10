V cerkvi blažene device blizu tržaške kvesture je bila danes maša v spomin na vse padle policiste tržaške pokrajine. Svečanost je priredilo državno združenje policije v sodelovanju s kvesturo, mašo je daroval kaplan državne policije Paolo Rakic. V veži cerkve so med drugim položili venec pod spominsko ploščo, na kateri so navedena imena vseh tukajšnjih policistov, umrlih med opravljanjem svojih dolžnosti – pred tedni so dodali imeni Pierluigija Rotte in Mattea Demenega.