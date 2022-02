»Spor o cepljenju poglobil krizo v družinah«

Pandemija covida-19 je močno udarila po mladih, od neznank prihodnosti do odtujenih odnosov. Generalni tožilec pri tržaškem višjem sodišču Dario Grohmann je na odprtju sodnega leta poudaril, da se stiska med njimi vse bolj širi, kar je v poročilu za leto 2021 potrdila tudi tržaška lokalna policija. Kaj se pravzaprav dogaja, je podrobneje orisala psihologinja in psihoterapevtka Roberta Sulčič, ki od nekdaj stoji blizu ranljivejšim posameznikom, kot so osebe s posebnimi potrebami, zasvojenci z mamili, alkoholiki, najstniki v stiski...Sodelovala je z različnimi organizacijami in zavodi tako v javnem kot zasebnem sektorju. Dobrih deset let je denimo v vodstvu Sklada Mitja Čuk, trenutno je njegova podpredsednica in direktorica. V privatni ambulanti nudi psihološko oporo tako najstnikom kot odraslim.

Lahko rečemo, da je pandemija v mladih povzročila nove travme?

V času izrednih zdravstvenih ukrepov smo morali vsi pogledati vase, vsi v sebi čutimo večjo napetost. Kdor je močnejši, nekako še kljubuje položaju, za tiste, ki so se že prej borili z drugimi težavami, je bolj zapleteno. Notranje tegobe so privrele na dan. Tako tržaška pediatrična bolnišnica Burlo Garofolo kot Služba za otroško psihiatrijo v Tržiču imata polne roke dela, od depresije in anksioznosti do maničnega vedenja, paničnih napadov in močnejših napadov besa. Vsemu temu je treba dodati še anoreksijo in bulimijo...

Za hujše primere v glavnem lahko rečemo, da se za njimi skrivajo družinske težave. Gre lahko za posameznike brez staršev ali enega izmed staršev, tiste, ki so v družini kot otroci ali kasneje doživeli travmo. Reakcija je torej močno povezana s tem ozadjem. Covid-19 je vso to stisko povečal. Vsak jo izraža na različen način, beležimo pa dva različna ekstrema. Prvi krizi kljubujejo z agresivnostjo, drugi pa se izolirajo oziroma postanejo apatični, se zapirajo v virtualni svet, ne sodelujejo več pri pouku oziroma šolskih dejavnosti, nič jih več ne zanima. Sicer pa agresivnost lahko posamezniki obračajo proti samim sebi ali proti drugim. V zadnjem obdobju sem denimo pomagala dvem mladim, ki obiskujeta nižjo in višjo srednjo šolo in sta se začela med pandemijo samopoškodovati.